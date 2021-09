Kerst & corona: de leukste ideeën om jouw personeel te bedanken 

Voor werkgevers is het vandaag de dag bijna niet meer te overzien wat wel óf niet meer kan/mag. Door het kabinet wordt er sinds 25 september ingezet op het QR-bewijs, terwijl er ook nog andere zaken van belang zijn. Het einde van het jaar nadert en dus ook de meest belangrijke feestdagen voor werknemers en werkgevers. Hoe kan je als werkgever je personeel bedanken?

Voorgaande jaren werd dit feest openlijk en samen gevierd, dit jaar moet nog blijken wat er mag. Er zijn nog steeds veel twijfels, met het gevolg dat veel bedrijven het al sinds het begin van corona zwaar hebben. Ook de werkomstandigheden van medewerkers zijn volledig veranderd. Ook al mogen we weer deels naar kantoor, hebben veel mensen het persoonlijke contact en de informele gesprekken tussen collega’s gemist.

Juist nu is het van essentieel belang dat werkgevers hun personeel bedanken voor hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen van de afgelopen anderhalf jaar. Voorgaande jaren was het natuurlijk mogelijk voor werkgevers om een gezellig feest of kerstborrel te organiseren om hun personeel te bedanken. De kerstborrel was tevens de manier om het jaar op een gezellige manier af te sluiten en het personeel te stimuleren voor het komend jaar. Helaas is het door de coronamaatregelen wellicht nog steeds niet mogelijk dat deze traditie in 2021 door kan gaan. Erg jammer natuurlijk want deze vervelende periode heeft nu zeker meer gevraagd van medewerkers. Het is dus extra belangrijk om je waardevolle personeel te bedanken. Maar hoe is dat mogelijk in een tijd met maatregelen?

Wij hebben verschillende kerstgeschenk specialisten om advies gevraagd en leuke manieren gevonden om jouw collega’s te bedanken voor hun goede inzet.

Je personeel bedanken met kerstpakketten

Kerstborrel en kerstpakketten. Perfecte combinatie toch? In Nederland zijn kerstpakketten een eeuwenoude traditie die elk jaar nog steeds een succes zijn. Met een kerstpakket is het haast onmogelijk om de plank mis te slaan. Je kunt namelijk met een kerstpakket heel goed laten zien wat het personeel voor je betekent.

Voorgaande jaren kreeg het personeel tijdens de kerstborrel zijn of haar kerstpakket. Het is niet duidelijk of dat dit jaar door kan gaan. Ook moeten veel organisaties besparen waar dat mogelijk is. Hoe gaat dat met de kerstpakketten? Medewerkers van Kerstpakketwebshop.nl en Kerstpakketten.expert beantwoorden voor Nieuws.nl een aantal vragen.

Een medewerker van Kerstpakketten Expert vertelt dat er ondanks de financiële problemen waar bedrijven tegenaan lopen, de kerstpakketten nog steeds een onderdeel zijn van de kerstviering. ”Het personeel van werkgevers moest werken in een nieuwe situatie waarmee onzekerheid gepaard ging. Werkgevers zien het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit die gevraagd werd van hun personeel en willen daarom wat teruggeven. Dit is dan ook de reden dat er uitgebreide en duurdere kerstpakketten worden ingekocht.”

Veel kerstborrels werden vorig jaar afgelast. Erg jammer natuurlijk, maar daardoor ontstond er wel een budget voor grotere kerstpakketten, aldus een medewerker van Kerstpakketten Expert. Geen kerstviering maar wel goed gevulde kerstpakketten. Die zorgden voor grote tevredenheid. Kortom, voel je niet bevreesd om je waardering te laten zien voor je medewerkers door middel van een extra leuk kerstpakket.

Het pérfecte cadeau voor de ijverige werker: eigen keuzeconcept

Kerstpakketten zijn dus altijd goed. Maar niet iedereen is altijd tevreden met het ontvangen kerstpakket. Hoe is dit opgelost?. Door ieder individu de mogelijkheid bieden van een keuzeconcept pakket. Dit zijn kerstpakketten met leuke cadeautjes voor de ontvanger. Leuke cadeautjes omdat de medewerker zelf hun pakket kunnen samenstellen. In deze turbulente periode is het juist belangrijk dat iedereen krijgt wat hij of zij wilt hebben met kerst. Bij het keuzeconcept kan zowel etenswaren als non-food artikelen worden gekozen. Zij kunnen producten kiezen die zij echt nodig hebben óf willen

Hoe ziet dit keuzeconcept eruit? Een medewerker van Kerstpakketten Expert zegt hier het volgende over: ”Er wordt een webshop aangemaakt voor jouw bedrijf. Door het logo en kleuren van jouw bedrijf herkennen je collega’s meteen dat de webshop gericht is aan hen. Er kan eventueel ook nog een welkomsttekst erbij worden toegevoegd om het nog persoonlijker te maken.”

Deze kerstpakketten naar keuze stijgen supersnel qua populariteit volgens de medewerkers van Kerstpakketwebshop en Kerstpakketten Expert. ”Wij ontvangen positieve reacties op dit concept. Werkgevers geven ook hun personeel exact wat zij willen voor kerst.” Het uitdelen van kerstpakketten blijft een toffe manier om je medewerkers te bedanken. Zowel de kerstpakketten naar keuze als traditionele kerstpakketten zorgen voor een fijn en gewaardeerd gevoel. Houd rekening bij het bestellen van kerstpakketten dat er door corona een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden in de kerstpakkettenbranche.

Essentiële dankbetuiging in 2021

Helaas is het kerstfeest op het werk moeilijk doordat men niet mag samen zijn. Misschien heb je dit jaar niet genoeg budget voor het uitdelen van kerstpakketten. Maar je hoeft kerst zeker niet voorbij te laten gaan aan je werknemers. Een vleugje creativiteit en je kunt al een waardevolle kerst creëren voor jouw collega’s. Zeker na deze bizarre tijd heeft je personeel recht op een cadeautje, activiteit of persoonlijke blijk van waardering.

Tip: kerstpakketten kunnen onder gunstige fiscale voorwaarden verstrekt worden aan je zakelijke relaties en je personeel. Klik hier voor meer informatie.