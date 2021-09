Mona Keijzer geeft Kamerzetel op en verlaat landelijke politiek

Mona Keijzer geeft haar Tweede Kamerzetel op en verlaat per direct de landelijke politiek, na haar ontslag als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dat meldt haar partij, het CDA. Keijzer werd afgelopen weekeinde weggestuurd uit het kabinet nadat zij openlijk afstand had genomen van het coronabeleid van het demissionaire kabinet.

Keijzer heeft “op verzoek van de fractie” besloten haar zetel op te geven maar blijft de partij trouw, laat zij in een verklaring weten. “Ik wil geen splijtzwam zijn.” Zij zegt al langer “grote twijfels” te hebben bij de kabinetsaanpak van het coronavirus. Met de brede invoering van de coronapas in het uitgaansleven is wat haar betreft “de grens qua logica en uitlegbaarheid bereikt”.

Partijleider Wopke Hoekstra zegt Keijzers besluit te respecteren en dankt haar “voor haar inzet, betrokkenheid en de goede samenwerking de afgelopen jaren”. Hij benadrukt dat zij “ten volle” CDA-lid blijft. Interim-voorzitter Marnix van Rij roemt Keijzer om haar “scherpte, eigenzinnigheid en verfrissende kijk op de samenleving”.

Hoekstra zegt dat al langer duidelijk was dat Keijzer “moeite had en heeft met onderdelen van het coronabeleid van het kabinet”, en meerdere keren overwoog daarom op te stappen. Hij heeft de afgelopen tijd veel met haar gesproken en had “op een andere uitkomst gehoopt”. Maar uiteindelijk moet het kabinet volgens de CDA-leider met één mond spreken “Dat zegt nou eenmaal ons staatsrecht.”

Keijzer kwam in 2012 in de Tweede Kamer, nadat ze bij de lijsttrekkersverkiezingen verrassend als tweede was geëindigd achter Sybrand Buma. Ze kreeg daarna in de fractie de zware portefeuille zorg onder haar hoede. In 2017 werd zij staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar nog deed zij opnieuw een vergeefse gooi naar het partijleiderschap.

Door het vertrek van Keijzer keert Henri Bontenbal terug in de Tweede Kamer. Hij verving eerder Pieter Omtzigt toen die met ziekteverlof was. Omtzigt is inmiddels terug in de Kamer, maar niet meer als lid van de CDA-fractie. Hij is verdergegaan als onafhankelijk Kamerlid.