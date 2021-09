Ook Moderna vraagt om goedkeuring coronavaccin voor boosterprik

Ook de farmaceut Moderna wil zijn coronavaccin aanbieden voor boosterprikken. Het bedrijf heeft bij de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, gevraagd om het middel voor de extra inenting goed te keuren. Mensen zouden die derde prik minstens zes maanden na de tweede prik moeten krijgen. De extra inenting moet de bescherming tegen het coronavirus versterken. Mogelijk wordt de verdediging tegen die tijd iets minder, hoewel dit nog niet is vastgesteld.

Moderna heeft de afgelopen tijd al onderzoek gedaan naar de werking van de boosterprik met zijn vaccin, dat Spikevax wordt genoemd. Het EMA zal die onderzoeksresultaten beoordelen. Het is niet bekend wanneer de toezichthouder met een eindoordeel komt.

Pfizer en BioNTech hadden drie weken geleden al een aanvraag ingediend om hun vaccin te kunnen gebruiken voor de boosterprik.

Het EMA zegt dat het voorlopig nog niet nodig is om de algemene bevolking extra te vaccineren. De prikken die in de afgelopen periode zijn gezet, beschermen nog goed genoeg. In Nederland zegt de Gezondheidsraad dat ook. Vanaf 7 oktober kunnen enkele honderdduizenden Nederlanders met een afweerstoornis wel een derde prik krijgen, omdat ze misschien nog niet genoeg bescherming hebben opgebouwd met de eerste twee inentingen. Formeel is dat geen boosterprik, maar een aanvullende dosis. Deze mensen krijgen Pfizer/BioNTech of Moderna bij de extra prik.