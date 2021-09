Piets weerbericht: later vandaag regen

Vanmorgen eerst droog en nog kans op zon. Vanuit het zuidwesten bewolking en regen. De regen bereikt vanmiddag het oosten en noorden. Vanmiddag eerst overal regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het ook alweer droog. Overdag temperaturen rond 20 of 21 graden. De wind is matig tot krachtig uit zuid tot zuidwest. Windstoten in kracht 7.

Vanavond in het oosten en noordoosten nog even wat regen. Verder droog en opklarend weer. Dinsdag droog weer met zon, maar in de kustgebieden en in het Waddengebied kans op een bui of een paar buitjes. Overdag 18 of 19 graden. De wind uit het zuiden is zwak of matig.

Woensdag komt de herfst met buiig weer en 15 of 16 graden. Een krachtige tot harde west tot zuidwestenwind. Kust en Wadden windstoten in kracht 8 of 9! In de nacht mogelijk stormachtig. Donderdag buiig weer met 15 of 16 graden. Een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag buiig weer.