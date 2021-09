Psychisch onderzoek naar ‘ontucht-oppas’ Eindhoven

De 58-jarige man en de 53-jarige vrouw die worden verdacht van seksueel misbruik van zeven jonge kinderen in en rond Eindhoven, worden psychisch onderzocht. Dat zei de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Bosch, waar de zaak voor de eerste keer werd behandeld in een korte procedurele zitting.

De vrouw en haar advocaat waren afwezig. De man was er zelf ook niet, maar liet zijn raadsman via een videoverbinding waarnemen.

De vrouw bood zich volgens het Openbaar Ministerie aan als oppas. Bij de gezinnen waar ze oppaste, allemaal in de regio Eindhoven, zou ze de kinderen hebben misbruikt. Zeven in totaal, tussen de 1 en 6 jaar oud. Ze filmde het misbruik en liet haar medeverdachte via videobellen meekijken.

De twee vielen door de mand toen ouders op 12 juni na een avondje uit beelden uit de kinderkamer zagen, waaruit bleek dat de oppas hun 2-jarige dochter seksueel had misbruikt. De vrouw werd dezelfde avond nog aangehouden. Uit het onderzoek dat volgde, bleken ook de andere gevallen. De medeverdachte werd de volgende dag opgepakt.

De eerste zitting duurde nog geen vijf minuten. De officier benadrukte de ernst van de zaak en drukte toehoorders – met name pers – op het hart zorgvuldig om te gaan met de privacy van de betrokken families. Ook zei ze dat het onderzoek vergevorderd is, maar dat er nog onderzoek gedaan wordt naar de gemaakte video’s. Ook wil ze nog getuigen en de verdachten zelf horen.