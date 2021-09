Roken ook gevaarlijk voor ‘down under’

Bij roken wordt al snel aan longkanker en hart en vaatziekten gedacht. Veel minder bekend is dat roken ook ‘down under’ veel invloed heeft. Nu Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober, nadert legt uroloog Michiel Kiewiet de Jonge uit wat de gevaren zijn.

“Het meest bekende urologische probleem van roken? Dat zijn problemen met de erectie oftewel erectiele dysfunctie. Dit betekent dat er geen of slechts een onvolledige erectie kan worden gekregen”, vertelt uroloog Kiewiet de Jonge van Andros Clinics.

Hij legt uit: “Een erectie komt tot stand doordat een grote hoeveelheid bloed naar de zwellichamen van de penis stroomt. Die bloedvaatjes zijn vrij nauw. Omdat roken slecht is voor bloedvaten, kunnen nauwe vaatjes nog nauwer worden en stroomt er niet genoeg bloed meer naar de penis voor goede erectie.”

Blaaskanker

Ook ontstaan er urologische kankers door roken, vooral blaaskanker. Bij de helft van de patiënten is de blaaskanker door roken veroorzaakt. De kankerverwekkende stoffen komen in de urine terecht. De urine wordt opgeslagen in de blaas en maar eens in de paar uur uitgeplast. Deze giftige stoffen hebben dus alle gelegenheid om op de blaaswand in te werken.

Of door roken ook prostaatkanker ontstaat is onbekend. Wel geven studies aan dat roken de prognose verslechtert bij mannen die al prostaatkanker hebben. Ook verhoogt roken het risico op kanker aan de urinewegen, nieren of penis.

"Nu stoptober, 28 dagen niet roken in oktober, bijna start vinden we het belangrijk om ook voorlichting te geven over deze minder bekende gevolgen van roken", aldus Kiewiet de Jonge.