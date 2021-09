Rutte zwijgt over zijn veiligheidssituatie

Mark Rutte wil niets kwijt over zijn veiligheidssituatie. Bronnen meldden maandagochtend dat de demissionair premier extra beveiligd wordt omdat er mensen in zijn omgeving gesignaleerd zouden zijn die mogelijk een aanslag of ontvoering voorbereiden. “Beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets over. Andere vraag”, aldus de minister-president.

De dreiging aan het adres van Rutte komt volgens De Telegraaf, die daar als eerste over berichtte, vermoedelijk uit de hoek van de Mocro-maffia. De drugscriminelen worden in verband gebracht met een aantal moorden, waaronder die op Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum. Er worden meer mensen beveiligd, onder wie journalisten, advocaten en rechters.

Rutte stond maandag de pers te woord nabij zijn ministerie van Algemene Zaken, voorafgaand aan een gesprek met informateur Johan Remkes. De locatie wordt zichtbaar beveiligd door militairen van de Koninklijke Marechaussee. Hoewel zij altijd aanwezig zijn op en rond het Binnenhof, waren zij maandagochtend met meer mensen aanwezig dan normaal.

Mark Rutte deed er niet alleen het zwijgen toe over zijn veiligheidssituatie. Hij wilde ook geen nadere toelichting geven op het ontslag van Mona Keijzer als staatssecretaris of de voortzetting van de formatiegesprekken.