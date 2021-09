17-jarige opgepakt voor lastigvallen van vrouwen in park Deventer

De politie heeft maandagavond een 17-jarige jongen opgepakt voor het lastigvallen van vrouwen afgelopen zaterdag in het het park Douwerkolk in Deventer. Eerder werd gemeld dat twee vrouwen zouden zijn lastig gevallen, inmiddels heeft ook een derde vrouw zich gemeld, meldt de politie.

De eerste twee vrouwen werden zaterdag volgens lokale krant De Stentor lastig gevallen tijdens het hardlopen. Een 46-jarige vrouw raakte daarbij gewond en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Volgens de krant raakte de vrouw gewond aan haar oog en had ze bloed op haar gezicht. Hierover heeft de politie geen mededelingen gedaan.

Het derde slachtoffer is waarschijnlijk een 18-jarige vrouw. Zij zou zaterdagochtend rond 07.30 op de kruising Veenweg met de Rielerweg hebben gereden, waar ze werd lastiggevallen door een onbekende man. Nadat ze de man een duw had gegeven, fietste hij weg. De politie meldt dat het onderzoek naar de incidenten nog in volle gang is.