Forse stijging van aantal testen voor toegang

Sinds de invoering van de CoronaCheck-app voor de horeca laten steeds meer mensen zich testen op het coronavirus. Het aantal testen is in een week tijd verdrievoudigd. Vorige week lieten bijna 187.000 mensen zich testen, tegen bijna 65.000 in de week ervoor en iets meer dan 59.000 nog een week eerder.

Sinds afgelopen zaterdag hebben mensen een QR-code in de app CoronaCheck nodig om toegang te krijgen tot restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Mensen kunnen zo’n code aanmaken wanneer ze gevaccineerd zijn of wanneer ze net hersteld zijn van een coronabesmetting, maar mensen kunnen zich ook laten testen via Stichting Open Nederland. Met een negatieve uitslag mogen ze naar binnen.

De vele tests brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de 186.589 mensen die vorige week werden getest, hadden 200 het coronavirus onder de leden. Dat is 0,1 procent van het totaal. De week ervoor waren 104 van de 64.812 geteste mensen positief, wat neerkomt op 0,16 procent. Nog een week eerder werd het coronavirus vastgesteld bij 164 van de 59.042 geteste mensen (0,28 procent).

Het aantal testen bij de GGD’en daalde voor de derde week op rij. Iets meer dan 160.000 mensen lieten zich daar testen, tegen ruim 146.000 de week ervoor. Het aantal positieve tests daalde echter sneller. Afgelopen week was 7,5 procent van alle testen bij de GGD-locaties positief. Dat is het laagste percentage sinds eind juni en begin juli.