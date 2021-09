Hof plant uitspraak Holleeder op 24 juni 2022

Het gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder gepland op 24 juni volgend jaar. Dat maakte het hof dinsdag bekend tijdens een zitting in de zaak in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Eerder was nog geen datum voor de uitspraak bekend.

Eind november of begin december zal het Openbaar Ministerie de strafeis in hoger beroep formuleren. Daarna zullen zijn advocaten hun pleidooi houden. Holleeder zelf krijgt op 21 januari gelegenheid voor het uitspreken van zijn laatste woord.

Dinsdag hoort het hof een zus van Holleeder, Astrid, als getuige. Haar verklaringen en die van zus Sonja vormen een deel van het bewijs. Holleeder is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslang celstraf, onder meer wegens zijn betrokkenheid bij vijf liquidaties.

Het hof stond dinsdag kort stil bij de gewelddadige dood van Peter R. de Vries, die nauw betrokken was bij de rol als getuige van de beide zussen Holleeder. Hij fungeerde zelf ook als getuige in de strafzaak.

“Het bericht van de aanslag en zijn overlijden is bij ons allemaal binnengekomen als een schok”, zei de voorzitter van het hof. “Wij kunnen ons voorstellen dat het impact heeft gehad op de getuige Holleeder.”

Astrid Holleeder zit in de rechtszaal op Schiphol in een speciale getuigencabine, afgeschermd van haar broer, pers en publiek. Voor het verhoor heeft het hof dinsdag en woensdag uitgetrokken. Volgende week staat het getuigenverhoor van zus Sonja gepland.