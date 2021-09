Koning en gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Maastricht

Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar op 27 april in Maastricht. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. In 2020 zou Koningsdag ook plaatsvinden in de hoofdstad van Limburg, maar toen ging dat niet door vanwege de coronamaatregelen.

De afgelopen twee verjaardagen van Willem-Alexander waren vanwege de coronacrisis een bescheiden aangelegenheid. In 2020 vierden de koning en koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch. In april dit jaar ging het gezin wel op pad, maar in Eindhoven was vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht reageerde verheugd op het nieuws. “We hadden in 2020 al een prachtig programma staan. Dat zal de basis zijn voor ons feest komend jaar, want er was enorm veel enthousiasme bij alle deelnemers en andere betrokkenen. Na deze ellendige tijd is onze stad wel toe aan een feestje.” Wijzend op het feest dat in 2020 niet doorging, zei Penn: “De koning heeft toen gezegd: wat in het vat zit, verzuurt niet. Als Maastricht zijn we heel blij dat hij zich aan die woorden houdt.”

Het thema was in 2020 “Leef Maastricht”, en dat wordt nieuw leven ingeblazen. De koning staat een bijzonder programma te wachten. “Het programma vertelt een verhaal van innovatie en traditie, dat door alle Maastrichtenaren wordt verteld, dwars door alle lagen van de bevolking, en ongeacht de vele achtergronden van de bewoners. Dat maakt Maastricht uniek: sociaal en saamhorig, met alle Maastrichtenaren, maar ook met het prachtige Heuvelland en de Euregio om ons heen.”

In 2022 viert Willem-Alexander, die dat jaar 55 jaar wordt, zijn negende Koningsdag. Sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, wordt die jaarlijks op 27 april gevierd. Onder zijn moeder Beatrix vond de landelijke feestdag, toen nog Koninginnedag, plaats op 30 april.