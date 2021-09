Kort geding tegen gebruik van coronatoegangsbewijs

Bij de rechtbank in Den Haag dient dinsdagmiddag een kort geding over het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat sinds zaterdag verplicht is voor bezoekers van onder meer cafés en restaurants.

Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voert, noemt de invoering van de coronapas “onwettig, strafbaar en discriminerend”. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. Maes vindt de coronapas onder meer strijdig met het recht op lichamelijke integriteit: “Je moet toch elke keer zo’n stokje in je neus laten rammen als je een QR-code zou willen voor 24 uur”, zei hij vorige week bij de aankondiging van de rechtszaak.

Vervolgens wraakte hij de rechter omdat hij vreesde dat zij partijdig is. De rechter die het kort geding behandelt, heeft eerder bij een klachtencommissie van een ggz-instelling gewerkt. Volgens Maes zou ze daarom vooringenomen kunnen zijn. De wrakingskamer wees het verzoek maandagmiddag af, daarmee kan de zitting dus dinsdag doorgaan.

Met een coronatoegangsbewijs kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus, van Covid-19 hersteld te zijn of hiertegen volledig te zijn gevaccineerd. Het tonen van de QR-code is sinds zaterdag vereist in horecagelegenheden, casino’s, bioscopen, theaters en concertzalen, voor (zakelijke) evenementen en professionele sportwedstrijden. Voor bijvoorbeeld terrassen, campings en musea zijn geen coronatoegangsbewijzen nodig.