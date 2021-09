Onlinewijzer helpt potentieel baasje aan juiste huisdier

De Dierenbescherming zet zich er via campagnes al jaren voor in om mensen een goede keuze te laten maken als ze een huisdier willen nemen. Een ‘mismatch’ kan betekenen dat hond of kat in een dierenasiel of op straat belandt. De organisatie lanceert dinsdag een extra hulpmiddel: potentiële huisdierbezitters kunnen online terecht op de Dier en Mens Wijzer.

Door het beantwoorden van vragen hoopt de Dierenbescherming inzicht te bieden in waar mensen allemaal rekening mee moeten houden als ze een dier in huis halen. “Een verstokte bankligger die een bordercollie in huis neemt en verwacht dat de hond de hele dag naast hem komt liggen, of iemand die een kat neemt om te scoren op Instagram, maar niks moet hebben van kattenbakken schoonmaken. Helaas komen dit soort ‘vergissingen’ maar al te vaak voor.”

Toen vanwege corona de avondklok werd ingevoerd, om ervoor te zorgen dat mensen minder bij elkaar op bezoek gingen en het virus zich minder snel zou verspreiden, namen veel Nederlanders een hond. Ze mochten dan met hun hond, mits aangelijnd, toch naar buiten tijdens de avondklok. Dat zorgde er destijds voor dat veel mensen plotseling overgingen tot de aanschaf van een hond.

Via de Dier en Mens Wijzer kan voor acht van de meest voorkomende huisdieren worden nagegaan “of die wel in het leven van de mensen passen”, aldus de Dierenbescherming dinsdag. Naast kat en hond zijn het konijnen, cavia’s, hamsters, kippen, (zang)vogels en vissen.