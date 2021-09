Oud-informateur Hamer: bijna laatste ronde voor verkiezingen

Er zijn bijna geen opties meer over voor het vormen van een kabinet, vreest oud-informateur Mariëtte Hamer. Nieuwe verkiezingen komen steeds dichterbij. De samenkomst woensdag van partijen met haar opvolger Johan Remkes is “wel echt ongeveer de bel voor de laatste ronde”, zegt de sociaaldemocrate in Nieuwsuur.

Bij het inleveren van haar verslag vertelde Hamer al dat ze bezorgd was. “Ik ben eigenlijk nog bezorgder”, zegt de oud-informateur weken later. Ze is ervan geschrokken dat Remkes nog steeds geen doorbraak heeft kunnen forceren. Ze had maandag de hoop dat dit na tien uur overleg wel gelukt zou zijn. Volgens Hamer komen de partijen “steeds dichter in de buurt” van nieuwe verkiezingen.

De oud-informateur roept alle 150 Kamerleden op hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat het land bestuurbaar wordt. Volgens Hamer kunnen ook de “flanken” bijdragen aan een meerderheid.

Remkes praat woensdag verder met maar liefst negen partijen over hoe het nu verder moet. Hamer zegt Remkes daarin best te willen ondersteunen. Wat voor steun ze daarin kan bieden, zei ze niet.