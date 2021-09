Parkeren bij Düsseldorf Airport: dit moet je weten

Na lastige corona tijden mogen we weer volop genieten van reizen naar het buitenland. Nederlanders pakken hiervoor steeds vaker het vliegtuig naar hun favoriete vakantiebestemmingen. Luchthavens als Schiphol en Eindhoven Airport bieden veel keuze. Het is echter altijd verstandig om de mogelijkheden bij andere luchthavens te vergelijken. Een van deze luchthavens, Düsseldorf Airport, biedt meer mogelijkheden dan je denkt.

Vanaf Düsseldorf International Airport vertrekken namelijk veel voordelige vluchten, vluchten die je bij de Nederlandse luchthavens niet zal vinden. Heb jij de mogelijkheden bekeken en de keuze gemaakt voor deze Duitse luchthaven? Vergeet dan niet een airport parking te regelen. Nieuws.nl heeft alle informatie hierover op een rijtje gezet.

De parkeermogelijkheden bij Düsseldorf Airport

Wanneer jouw vliegreis start vanaf de luchthaven van Düsseldorf dien je natuurlijk goed na te denken over de reis naar de luchthaven toe. Je kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer of een taxi overwegen maar een ritje met je eigen auto is natuurlijk het meest comfortabel.

Wanneer jij hiervoor kiest, moet je natuurlijk nog wel een parkeerplaats zien te regelen. Er zijn tal van mogelijkheden die tegen scherpe tarieven te reserveren zijn. Er zijn twee soorten aanbieders te onderscheiden; de luchthaven zelf en alternatieve parkeerbedrijven.

Officiële parkeerplaatsen

De zogeheten officiële parkeerplaatsen, ook wel aangeduid met een P inclusief een nummer, worden beheerd door het vliegveld zelf. In dit geval zijn er enorm veel mogelijkheden die te verdelen zijn in parkeerplaatsen en parkeergarages, oftewel onoverdekt en overdekt.

Onoverdekte parkeerplaatsen : Deze zijn beschikbaar op P11, P12, P22, P23, P24 en P26.

: Deze zijn beschikbaar op P11, P12, P22, P23, P24 en P26. Overdekte parkgeergarages: Deze zijn beschikbaar op P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 en P8.

Alternatieve parkeergelegenheden

Het is ook mogelijk te parkeren bij een van de alternatieve parkeergelegenheden. Dit zijn parkeerplaatsen die niet beheerd worden door de luchthaven maar door lokale bedrijven. Hier is het mogelijk om te parkeren aan de hand van een shuttle- of valetservice.

Shuttleservice : Met een shuttleservice parkeer je jouw auto op het terrein van het parkeerbedrijf. Vervolgens wordt je in een shuttlebusje naar de luchthaven gebracht en bij terugkomst ook weer opgehaald.

: Met een shuttleservice parkeer je jouw auto op het terrein van het parkeerbedrijf. Vervolgens wordt je in een shuttlebusje naar de luchthaven gebracht en bij terugkomst ook weer opgehaald. Valetservice: Met een valetservice rij je direct naar de vertrekhallen en dien je telefonisch contact op te nemen met het gekozen parkeerbedrijf. Bij aankomst wordt jouw auto overgenomen door een chauffeur die de auto parkeert op het parkeerterrein. Bij terugkomst wordt jouw auto weer teruggebracht en zodoende kan je bij de luchthaven weer instappen.

De mogelijkheden online vergelijken

Er zijn vier verschillende parkeermogelijkheden te onderscheiden, ieder met zijn eigen karakteristieken en tarieven. Via het online vergelijkings- en reserveringsplatform Vliegen en Parkeren kan je deze mogelijkheden eenvoudig vinden.

In jouw zoektocht naar een Düsseldorf Airport parking bezoek je Vliegenenparkeren.nl, selecteer je Düsseldorf Airport en jouw reisdata. Vervolgens kan je de opties vergelijken en de gewenste parkeerplaats direct reserveren.

De verschillende parkeervormen bij Düsseldorf Airport

Het proces van parkeren is niet bij iedere parkeerplaats hetzelfde. Er zijn namelijk vier verschillende parkeervormen te onderscheiden, ieder met een eigen proces.

Parkeren op loopafstand

De parkeerplaatsen op loopafstand worden allen beheerd door Düsseldorf Airport zelf. Waar de luchthaven normaal gesproken enorm veel parkeermogelijkheden biedt, zijn deze in corona-tijden wat geslonken. De officiële p-parkings variëren normaal gesproken van P1 tot en met P26, momenteel kan je terecht bij P3 tot en met P7.

Parkhaus P3 – Terminal : Dit is momenteel de meest prijzige optie op loopafstand. Voor een week parkeren in oktober betaal je € 119,00. Hierbij parkeer je jouw auto overdekt op slechts 2 minuten lopen van de terminals, ook de looproute is overdekt. Let op: er is een maximale inrijhoogte van 1,90 meter en er zijn elektrische laadplaatsen beschikbaar.

: Dit is momenteel de meest prijzige optie op loopafstand. Voor een week parkeren in oktober betaal je € 119,00. Hierbij parkeer je jouw auto overdekt op slechts 2 minuten lopen van de terminals, ook de looproute is overdekt. Let op: er is een maximale inrijhoogte van 1,90 meter en er zijn elektrische laadplaatsen beschikbaar. Parkhaus P7 – Terminal: Omdat er ‘slechts’ twee opties zijn is P7 Dusseldorf weer de goedkoopste optie. Hier ben je € 89,00 kwijt voor dezelfde week parkeren. Ook hier parkeert je overdekt en is er tevens een overdekte looproute. De inrijhoogte is hier met 2,00 meter iets ruimer en er zijn tevens laadplaatsen voor elektrische auto’s.

Parkeren met shuttleservice

Parkeren met een shuttleservice is wat tijdsintensiever vergeleken met een parking op loopafstand, je kan hierbij echter wel veel besparen. Je kan namelijk al tientallen euro’s besparen op een weekje parkeren. Hieronder vindt je een aantal mogelijkheden, gevonden via boekingsplatform Vliegen en Parkeren. In totaal waren er op het moment van schrijven tien verschillende shuttle opties.

ParkenFlughafenDUS : Deze parking heeft twee verschillende locaties; een locatie in Neuss en een locatie op de Kiesheckerweg. De prijzen variëren hierbij respectievelijk van € 51,00 tot € 70,00. Dit heeft mede te maken met de reistijden die respectievelijk 18 minuten en 5 minuten zijn.

: Deze parking heeft twee verschillende locaties; een locatie in Neuss en een locatie op de Kiesheckerweg. De prijzen variëren hierbij respectievelijk van € 51,00 tot € 70,00. Dit heeft mede te maken met de reistijden die respectievelijk 18 minuten en 5 minuten zijn. My-ParkDUS : Bij My-ParkDUS parkeer je op slechts 2 minuten van de luchthaven, houdt hierbij rekening met een eventuele wachttijd. Hiervoor wordt € 60,00 gerekend voor een reguliere parkeerplaats en € 95,00 voor een overdekte parkeerplaats.

: Bij My-ParkDUS parkeer je op slechts 2 minuten van de luchthaven, houdt hierbij rekening met een eventuele wachttijd. Hiervoor wordt € 60,00 gerekend voor een reguliere parkeerplaats en € 95,00 voor een overdekte parkeerplaats. Park Luxus: Voor € 70,00 kan je jouw auto parkeren bij Park Luxus. Hierbij wordt je voorzien van een onoverdekte parkeerplaats op slechts 1 minuut van de luchthaven. De parking wordt met een 9 op schaal van 10 uitstekend beoordeeld, je kan hier dus met een gerust hart je auto achter laten.

Parkeren met valetservice

Een valetservice is een luxere en snellere manier van parkeren, vergeleken met een shuttleservice. Op het moment van schrijven zijn er 9 verschillende valetservices te vergelijken en te boeken. Hieronder een selectie van deze mogelijkheden.

Perfect Park : Met een tarief van € 64,00 is Perfect Park op het moment van schrijven de meeste voordelige valetservice. De parking en valetservice van Perfect Park zijn beschikbaar van 03:00 tot 00:00, hier moet je dus rekening mee houden in het geval van een nachtelijke vlucht of eventuele vertraging.

: Met een tarief van € 64,00 is Perfect Park op het moment van schrijven de meeste voordelige valetservice. De parking en valetservice van Perfect Park zijn beschikbaar van 03:00 tot 00:00, hier moet je dus rekening mee houden in het geval van een nachtelijke vlucht of eventuele vertraging. Deluxe Valet Parking : De tweede optie is Deluxe Valet Parking, met een tarief van € 65,00 nipt de op een na voordeligste. Er kan voor zowel een onoverdekte als een overdekte parkeerplaats gekozen worden.

: De tweede optie is Deluxe Valet Parking, met een tarief van € 65,00 nipt de op een na voordeligste. Er kan voor zowel een onoverdekte als een overdekte parkeerplaats gekozen worden. Queen Valetpark: Last but not least, Queen Valetpark. Hier ben je € 68,00 kwijt voor een weekje parkeren. De parking en bijbehorende service zijn 24/7 beschikbaar. Je kan dus dag en nacht je auto parkeren en/of weer ophalen.

Parkeren met skytrain

Als je wil parkeren op een zeer unieke manier, dan kan je P4 Dusseldorf en P5 Dusseldorf overwegen. Hier gebruik je namelijk na het parkeren een skytrain om op de luchthaven te komen. Deze parkeerplaatsen worden door de luchthaven zelf aangeraden aan vakantiegangers.

Parkhaus P4 – Langzeit : Een parkeerplaats inclusief skytrain ticket kost je in dit geval € 69,00. Hierbij parkeer je overdekt in een parkeergarage die een maximale inrijhoogte van 2,10 meter heeft. De reistijd in de skytrain bedraagt 2 minuten.

: Een parkeerplaats inclusief skytrain ticket kost je in dit geval € 69,00. Hierbij parkeer je overdekt in een parkeergarage die een maximale inrijhoogte van 2,10 meter heeft. De reistijd in de skytrain bedraagt 2 minuten. Parkhaus P5 – Langzeit: P5 is met een tarief van € 59,00 net wat voordeliger dan P4. Je parkeer in dit geval ook overdekt met een maximale inrijhoogte van 2,10 meter en bent hierbij ook 2 minuten onderweg. Een verschil is te vinden met het aanbod van elektrische laadplaatsen, die je wel zal vinden bij P5.

Tot slot

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er nog veel meer mogelijkheden dan hier beschreven. Alle mogelijkheden zijn te vinden via Vliegenenparkeren.nl. Vergelijk simpelweg de mogelijkheden, vindt jouw ideale parkeerplaats en bespaar al voordat je op reis gaat.