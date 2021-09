Politie rolt met grote actie in Breda drugsnetwerk op

Met een grote politieactie dinsdag in Breda denkt de politie een netwerk te hebben opgerold dat een al eerder opgezet drugslab onderhield waar veel geld mee is verdiend. Zes mensen zijn aangehouden en tien panden doorzocht. Meer dan 250 politieagenten en leden van specialistische teams waren bij de actie betrokken.

Het onderzoek startte eind vorig jaar na tips dat een groep mensen uit Breda een drugslab wilde opzetten. In februari is een inval gedaan in een pand in het Zeeuwse Waterlandkerkje. De vier toen gearresteerden gelden nog steeds als verdachten. Het onderzoek naar de verantwoordelijke groep ging verder en de politie zegt de afgelopen maanden bewijzen te hebben verzameld tegen de “zogenaamde ‘grote jongens’ achter het lab”.

Dinsdag zijn zeven woningen en drie bedrijfspanden in Breda binnengevallen. Vijf mannen (tussen de 28 en 60 jaar) en een vrouw (28) zijn opgepakt. Het lab is mogelijk een half jaar operationeel geweest en het onderzoeksteam gaat ervan uit dat er veel geld mee is verdiend.

Bij de actie is gezocht naar kostbaarheden en geld, ook in verborgen ruimtes. Ook financiƫle en inlichtingenspecialisten deden mee aan de zoekacties.