Remkes: traditionele minderheidsconstructie niet mogelijk

Informateur Johan Remkes ziet momenteel geen mogelijkheden om een “traditionele minderheidscoalitie” te vormen. Dat schrijft Remkes in een brief over de voortgang van de formatie. Met een “traditionele” minderheidscoalitie doelt Remkes op een samenstelling die elke keer in de Kamer op zoek moet naar steun voor voorstellen, zonder vooraf vastgelegde gedoogsteun.

Hij noemt in zijn brief expliciet de optie van een extra-parlementair kabinet. Daarin zitten bewindslieden van partijen die geen deel uitmaken van de coalitie. Maandagavond zei CDA-leider Wopke Hoekstra al dat er nog verschillende coalitievarianten op tafel liggen. Ook Remkes sprak over “allerlei creatieve varianten”.

Volgens de informateur is nu “met grote urgentie” een nieuw kabinet nodig, aangezien de verkiezingen al meer dan een halfjaar geleden zijn. Hij roept de “fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden” om daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen.

Remkes wil woensdag met negen partijen verder praten: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Deze partijen steunden de motie waarmee Remkes werd aangesteld als informateur.