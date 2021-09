Acteur Jaap Maarleveld (97) overleden

Acteur Jaap Maarleveld is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een kleinzoon woensdag meegedeeld. Maarleveld was in de jaren zestig van de vorige eeuw heel populair bij kinderen, omdat hij uitvinder Okkie Trooy speelde in de AVRO-kinderserie De avonturen van Okkie Trooy. In die tijd was er nog weinig televisie speciaal voor kinderen. De serie is van 1962 tot 1964 op televisie geweest.

Maarleveld speelde later de rol van Karel van Gelre in de kinderserie Floris. Tussen 1992 en 2019 speelde hij rollen in tal van Nederlandse films en tv-series, zoals Baantjer, Van God Los, SpangaS en Het zonnetje in Huis.

Hij was bovendien samen met zijn vrouw actrice Manon Alving oprichter en ook artistiek leider van toneelgroep De Noorder Compagnie. Bij dat inmiddels opgeheven gezelschap speelden acteurs als Rutger Hauer, Ton Lensink, Maxim Hamel en Sacco van der Made.