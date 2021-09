Brancheorganisatie: opvang heeft steeds vaker geen plek voor kind

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat een kinderdagverblijf zo weinig medewerkers beschikbaar heeft, dat de kinderen niet kunnen komen. En dat zal de komende tijd nog vaker gebeuren, zegt de Brancheorganisatie Kinderopvang na berichtgeving van RTL Nieuws. De organisatie heeft de afgelopen weken een rondgang gemaakt onder de achterban.

Van de ongeveer duizend organisaties die bij Brancheorganisatie Kinderopvang zijn aangesloten, hebben tot nu toe bijna tweehonderd gereageerd op de vragen. Zij zeggen vrijwel allemaal dat ze moeite hebben om geschikte mensen te vinden voor hun vacatures. Bijna driekwart zegt dat het personeelstekort bij hen “ernstig tot zeer ernstig” is, en een op de drie zegt zelfs dat de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. “Dat betekent dat je niet rondkomt. Stafmedewerkers en mensen op kantoor moeten bijspringen op de groep, maar dat kun je niet blijven doen. Op een gegeven moment moet je groepen gaan sluiten. En op de lange termijn betekent het dat je een nieuwe groep toch niet kan starten. Dan moet je ouders zeggen dat er toch geen plek is”, zegt directeur Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie.

De brancheorganisatie klaagt al langer over de personeelstekorten in de kinderopvang. De sector kampt met vergrijzing onder het personeel. Veel medewerkers zijn net met pensioen gegaan of staan op het punt met pensioen te gaan. De instroom van nieuwe medewerkers vanaf de opleiding is niet groot genoeg om dit bij te benen. Bovendien groeit de vraag naar kinderdagverblijven doordat de economie aantrekt en ouders weer een baan krijgen.

Het personeelstekort leidt tot een hogere werkdruk voor de mensen die er nog wel werken. “Zij moeten vaker invallen op dagen dat ze eigenlijk vrij waren. Daardoor wordt het verzuim uiteindelijk hoger dan normaal. Zo kom je in een negatieve spiraal terecht”, zegt Bijlsma.

Brancheorganisatie Kinderopvang hoopt dat de regels kunnen worden veranderd. Bijlsma: “Iemand die een universitaire studie pedagogiek volgt, mag nu niet voor een groep staan. Dat willen wij wel. Misschien kunnen er groepshulpen komen, die huishoudelijke taken als het wassen van fruit en het schoonmaken van de ruimte overnemen, of die helpen de fles te geven en luiers te verschonen.”