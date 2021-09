Campagne Slachtofferhulp voor vragen om schadevergoeding

Het blijft je achtervolgen. Zo heet de campagne die Slachtofferhulp Nederland woensdag lanceert. Met de campagne wil de organisatie aandacht vragen voor het belang van recht en herstel voor slachtoffers. Daarbij wijst zij op het feit dat slechts 23 procent van de slachtoffers die recht heeft op een schadevergoeding, daar ook bij de rechter om vraagt.

Dat percentage haalt Slachtofferhulp uit het adviesrapport Op verhaal komen van een commissie geleid door Piet-Hein Donner, dat in april dit jaar werd gepresenteerd. Volgens Slachtofferhulp Nederland worden per jaar vier miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Wie aanspraak wil maken op een schadevergoeding, moet aangifte doen, geeft een woordvoerder aan. Daarnaast moet er een verdachte in beeld zijn. Van de kleine 100.000 slachtoffers die aan die voorwaarden voldoen, maken slechts zo’n 23.000 gebruik van de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen.

Volgens de organisatie zorgt een schadevergoeding voor erkenning en herstel. “Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die géén schadevergoeding krijgen, meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen dan slachtoffers die hun materiële en immateriële schade wél vergoed krijgen. De hoogte van de schadevergoeding is hierin voor slachtoffers minder belangrijk”, aldus bestuursvoorzitter Rosa Jansen.

Een onderdeel van de campagne, die onder meer bestaat uit video’s, is het wijzen van slachtoffers op het aanvragen van schadevergoedingen, waarbij zij juridische hulp kunnen krijgen van Slachtofferhulp. Juridische medewerkers weten aan welke eisen een schadevordering moet voldoen. Slachtofferhulp Nederland houdt op basis van zo’n 14.000 rechtszaken per jaar in een database bij wat gangbare bedragen zijn voor slachtoffers van mishandeling, misbruik of verkrachting.