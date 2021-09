D66 neemt woensdag geen besluit meer over formatie

D66 neemt woensdagavond geen besluit meer over de formatie. Dat laat een woordvoerder van de partij weten. Het overleg gaat donderdag verder. Om 12.30 uur komen VVD, D66 en CDA dan weer samen bij informateur Johan Remkes.

Ingewijden melden dat Remkes heeft voorgesteld de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voort te zetten. Daarover hebben de drie partijen woensdagavond met hun fracties gesproken. D66 is er als enige van het trio nog niet uit.

Remkes zei maandag dat hij woensdag conclusies wilde trekken in de formatie. Daarom sprak hij met maar liefst negen politiek leiders. De informateur opperde voorafgaand aan het overleg van woensdag om over een zogeheten “extra-parlementair kabinet” te spreken. Dat is een ministersploeg met bewindspersonen die niet per se tot een coalitiepartij behoren.

Die optie lijkt nu minder kans te maken. Partijen hadden voordat het overleg begon al vraagtekens over hoe Remkes deze constructie voor zich zag. Later woensdag bleek een doorstart van het kabinet-Rutte III steeds aannemelijker. De optie van nieuwe verkiezingen kon op weinig enthousiasme rekenen bij de partijen waarmee Remkes sprak.