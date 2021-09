Kabinet: 95 miljoen extra voor coronabestrijding in arme landen

Het kabinet trekt nog eens 95 miljoen euro uit om de coronacrisis te bestrijden in arme landen. Demissionair minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) zei op een bijeenkomst in Genève dat van het geld 75 miljoen bestemd is voor de versterking van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en 20 miljoen voor de aanschaf van vaccins daar.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft herhaaldelijk een oproep gedaan voor extra geld voor coronabestrijding in arme landen. Het extra geld gaat volgens de minister dit jaar en volgend jaar naar Access to COVID Tools Accelerator, een internationaal initiatief voor de bestrijding van corona. Eerder heeft het kabinet al 147 miljoen euro vrijgemaakt voor dit initiatief.

“Arme landen worden het hardst getroffen. Al vóór corona kampten ziekenhuizen er met ondercapaciteit. Naast corona zijn er andere gezondheidscrises, zoals hiv/aids. Bovendien lopen vrouwen en meisjes als kwetsbare groepen als eersten essentiële zorg mis. Infectieziekten kunnen zich hierdoor snel verspreiden. Daarom is deze aanvullende bijdrage ook in het belang van Nederland”, aldus De Bruijn.