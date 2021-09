Onderhandelen met oude coalitie ligt op tafel

Onderhandelingen beginnen met VVD, D66, CDA en ChristenUnie is een optie die tóch weer op tafel ligt in de vastgelopen formatie. Dat melden bronnen in Den Haag. Die mogelijkheid lijkt waarschijnlijker dan de eerder genoemde optie om tot een extraparlementair kabinet te komen.

Bij een extraparlementair kabinet leveren sommige partijen wel bewindspersonen maar maken ze geen deel uit van een coalitie. Geen van de partijen die woensdag aanschoven bij informateur Johan Remkes lijkt daar echt veel voor te voelen.

Maar onderhandelingen met een bredere verzameling aan partijen is ook nog een optie, melden ingewijden. Het zou dan vermoedelijk gaan om de ‘zes brede middenpartijen’: VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

In totaal schoven negen partijen aan bij de informateur: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Volt en de Fractie Den Haan. Na een groepsgesprek sprak Remkes een-op-een met de partijleiders, om te horen hoe de formatie volgens hen uit het slop kan worden getrokken. Nieuwe verkiezingen is een idee dat op weinig enthousiasme kan rekenen bij de partijen die met Remkes spraken.