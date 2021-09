Piets weerbericht: zware windstoten

Waarschuwing verkeer en watersport: Vandaag buien met kans op veel regen en matig zicht. In de middag, avond en nacht windstoten in kracht 7 of 8. Westelijke kustgebieden en Waddengebied windstoten in kracht 9 en 10!

Vandaag is het de dag van de herfst met buiig weer met windstoten en soms kans op onweer. Overdag 14 tot 16 graden. Een krachtige tot hard toenemende west tot zuidwestenwind. Kust en Wadden toenemend stormachtig met windstoten in kracht 9 of 10!

Vanavond en vannacht ook een krachtige tot harde wind met vooral in het westen en noorden nog een aantal buien.

Donderdag veel bewolking met vanuit het zuidwesten regen en lichte regen. Het zuiden en oosten meest droog. Een matige tot krachtige en harde wind uit zuid tot zuidwest. Overdag temperaturen rond 16 graden. Vrijdag 16 of 17 graden en buiig weer. Zaterdag en zondag buien, buitjes, zon en ongeveer 17 graden. Zaterdag de betere dag.