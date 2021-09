Rechtbank buigt zich over gezinsmoord Etten-Leur

De rechtbank in Breda begint woensdag aan de zaak over de viervoudige moord in Etten-Leur. Onur K. (34) wordt ervan verdacht dat hij in maart vorig jaar zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen heeft gedood.

De slachtoffers werden zaterdagavond 28 maart 2020 gevonden in hun woning aan de Dasseburcht. K. zou zijn familieleden om beurten hebben gewurgd, denkt justitie. Na de moorden is de man op de vlucht geslagen. De politie verspreidde daarom zijn naam en zijn foto. De man werd drie dagen na de moord opgepakt. Een voorbijganger zag hem op een viaduct over de snelweg lopen, waarna hij werd gearresteerd.

Voor de vier slachtoffers is vorig jaar een herdenking georganiseerd op het plein bij het huis. “Vanavond is afscheid genomen van Deniz, Atakan, Gulcan en Hikmet”, aldus burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur na afloop. Ze noemde de sfeer sereen en verdrietig.

K. is tijdens zijn voorarrest onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar gedragsdeskundigen konden ondanks observaties geen conclusies trekken over zijn geestestoestand en daarmee de mate van toerekeningsvatbaarheid.