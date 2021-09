Steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu in totaal 456 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er negentien minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal sinds 22 juli.

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met elf tot 143. Ook dit lage aantal is in ruim twee maanden niet meer voorgekomen. Het aantal mensen op de ic’s is hiermee voor de achtste dag op rij afgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen 313 coronapatiënten, acht minder dan de voorgaande dag. Hoe minder bedden bezet worden gehouden door coronapatiënten, hoe meer ruimte er komt voor zorg voor andere zieke mensen. In de klinieken worden momenteel 14.004 patiënten zónder coronabesmetting behandeld. Dat is het hoogste aantal sinds het LCPS een jaar geleden begon met het delen van gegevens daarover.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal zeven nieuwe patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 38 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS voorspelde al eerder dat het aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen de komende tijd zou dalen.