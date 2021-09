Voorarrest Eindhovense terreurverdachten verlengd

De negen terreurverdachten die vorige week in Eindhoven zijn aangehouden, blijven twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

De mannen, tussen de 18 en 31 jaar, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Wapens of explosieven zijn niet gevonden.

De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan.

Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het OM en begon afgelopen zomer op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het is niet bekend wat de mannen van plan waren. Ze zitten nog in beperkingen. Dat wil zeggen dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaat.