VVD, D66 en CDA donderdag weer met Remkes om tafel

De leiders van VVD, D66 en CDA praten donderdag aan het begin van de middag weer met informateur Johan Remkes. De partijen voerden intern beraad nadat een doorbraak in zicht bleek. Bij D66 duurt het fractieoverleg echter langer dan bij de andere twee partijen. Daardoor is besloten pas donderdag weer met elkaar om tafel te gaan.

Volgens ingewijden worden kabinetsonderhandelingen tussen de oude coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) besproken. Naar verluidt gaan de fracties van VVD en CDA hierin mee, maar is het aan D66 om hierover nog een besluit te nemen. Verder regeren met die combinatie van partijen was eerst uitgesloten door D66.

Bronnen zeiden woensdagavond dat tijdens de overleggen van VVD en CDA het over één optie is gegaan. Welke dit is, zeiden ze niet. Ook is niet bekend wat tijdens de overleggen precies is besloten.

Remkes ontving woensdag negen politiek leiders: de zes leiders van partijen uit het brede midden (naast VVD, D66 en CDA ook ChristenUnie, GroenLinks en PvdA), en SGP, Volt en Liane den Haan. Na uren overleg vertrokken de kleinere partijen en bleven VVD, D66 en CDA over. Zij overlegden eerder een weekeinde lang met Remkes op een landgoed in Hilversum. De opdracht van Remkes luidt “of en hoe” er uit een combinatie van die partijen een minderheidskabinet te vormen is.

Eerder waarschuwde Remkes al dat een “traditionele” minderheidscoalitie momenteel geen optie is. Alle meerderheidsvarianten leken daarvoor door de opgeworpen blokkades ook dood te lopen, maar nu lijken onderhandelingen tussen de vier partijen van het kabinet-Rutte III toch mogelijk. De ‘zespartijenvariant’, met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks én de ChristenUnie zou ook besproken zijn, maar volgens betrokkenen is de optie van de vier oud-coalitiepartijen nu de enige die over is.