VVD-fractie besprak één optie van informateur Remkes

Het beraad van de VVD-fractie is afgelopen. De partij heeft gesproken over één optie die informateur Johan Remkes heeft voorgelegd. Partijleider Mark Rutte zei dat na dat afloop. Het is nog niet zeker of er woensdagavond opnieuw een bijeenkomst is met Remkes. Mocht het overleg bij D66 of CDA langer duren, dan wordt het waarschijnlijk woensdag.

De partijen voeren intern beraad over wat na uren overleg is besproken aan tafel bij Remkes. Volgens ingewijden is een voortzetting van de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie als enige serieuze optie genoemd die nu op tafel ligt. Als alle partijen akkoord zijn, zullen de officiële onderhandelingen naar verluidt snel beginnen.