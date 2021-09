AOb: aantal megaklassen met meer dan 30 scholieren stijgt weer

Het aantal ‘megaklassen’ in het basisonderwijs neemt weer toe, meldt de Algemene Onderwijsbond op basis van cijfers van onderwijsminister Arie Slob.

Vorig jaar bestond 5,4 procent van de klassen uit meer dan dertig leerlingen, in 2019 was dit 2 procent. Tussen 2016 en 2019 daalde het aantal 30-plusklassen juist, van 7 naar 2 procent.

Ook de gemiddelde groepsgrootte stijgt volgens de AOb licht. In 2020 zaten er gemiddeld 22,9 leerlingen in één klas. Het jaar daarvoor was dat nog 22,6. Vooral kleinere scholen met maximaal honderd leerlingen merken dat de groepen groter worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat kleinere klassen betere schoolprestaties opleveren.