Greenpeace zet stikstofrechtszaak tegen overheid door

Nu de huidige coalitie mogelijk toch een doorstart maakt, heeft Greenpeace definitief besloten een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen over de stikstofuitstoot. Die moet van de milieuorganisatie veel sneller dalen dan in de huidige overheidsplannen staat. Volgens Greenpeace schendt Nederland de Europese natuurbeschermingswetten door te weinig actie te ondernemen in het stikstofdossier.

“We hebben er geen vertrouwen in dat de vier politieke partijen, die stikstofuitstoot uit de hand hebben laten lopen, in staat zijn om de natuurcrisis op te lossen”, laat directeur Andy Palmen weten. Volgens hem heeft het kabinet Rutte III de afgelopen jaren vooral “tijd zitten rekken en nagelaten een juridisch houdbare aanpak voor de natuurcrisis te ontwikkelen”.

In mei maakte de organisatie zijn eisen al duidelijk in een zogeheten sommatie. Eerder deze maand voerde Greenpeace nog actie voor een betere bescherming van de natuur tegen de schadelijke effecten van stikstofverbindingen. Toen werd het dak van het tijdelijke Tweede Kamergebouw beklommen. “Wij trekken nu een streep in het zand”, aldus Greenpeace.

Het juridische team van de milieuorganisatie bereidt een dagvaarding voor. Dat is de eerste stap in een civiele rechtszaak.