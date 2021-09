Investico: politie gebruikt nog steeds onveilige Chinese drones

Drones van Chinese makelij die het ministerie van Defensie niet meer gebruikt omdat de dataveiligheid niet kan worden gegarandeerd, zijn wel in gebruik bij de politie. “We sluiten niet uit dat informatie op Chinese servers belandt”, zegt de politie in reactie op een onderzoek van Trouw, De Groene Amsterdammer, EenVandaag en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. De vaak niet afgeschermde data staan op servers in China en kunnen in handen komen van de Chinese overheid.

De drones waar de politie mee werkt, zijn geregistreerd als luchtvaartuig en hebben een zogenoemd luchtwaardigheidsbewijs. Ze zijn niet heel speciaal, iedereen kan ze aanschaffen, aldus de politie. Het is vooral de sensor onder de drone die het verschil maakt. Een drone kan bijvoorbeeld een zoeklicht of infraroodcamera hebben om iemand op te sporen of een luidspreker om mensen op de grond te waarschuwen. Ook maakt de drone het mogelijk om in overstroomde gebieden plekken in kaart te brengen die nog begaanbaar zijn voor hulpdiensten.

De drones zijn volgens het onderzoek van Trouw, EenVandaag, De Groene Amsterdammer en Investico dit jaar al ruim duizend keer ingezet voor opsporing en het controleren van de openbare orde. Omdat ook Rijkswaterstaat de drones gebruikt om bijvoorbeeld de Deltawerken en waterwegen te inspecteren, zijn de onderzoekers bang dat ook deze informatie in Chinese handen valt.