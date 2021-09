Janine Vos gekozen tot Topvrouw van 2021

Bestuurder Janine Vos van de Rabobank is donderdagavond in Theater Amsterdam uitgeroepen tot Topvrouw van het jaar 2021. De twee andere twee finalisten waren Marit van Egmond, directeur van Albert Heijn Ahold Delhaize, en directielid Ans Rietstra van ProRail.

De jury onder voorzitterschap van Jet Bussemaker prees Vos als een “vechter die niet bang is de confrontatie aan te gaan en verantwoordelijkheid durft te nemen”. Ook wees de jury erop dat de bestuurder van de Rabobank zich kwetsbaar durft op te stellen en dat dan wil delen met anderen.

De verkiezing is dit jaar voor de zeventiende keer gehouden. Het idee erachter was het creëren van een platform waarop vrouwelijke bestuurders in Nederlandse organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee de belangrijke functie van rolmodel kunnen vervullen, aldus de initiatiefnemers.