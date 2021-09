Kaag geeft korte verklaring voordat ze naar informateur gaat

D66-leider Sigrid Kaag geeft om 12.00 uur een korte verklaring tegenover de pers over het besluit dat de partij heeft genomen over de formatie. Daarna gaat Kaag naar informateur Johan Remkes, waar het overleg met VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra verdergaat.

De fractie van D66 had donderdagmorgen nog tijd nodig om intern te overleggen over een standpunt naar aanleiding van het laatste voorstel over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie. Woensdag zaten de partijen weer de hele dag bij elkaar.

Remkes heeft volgens ingewijden voorgesteld een doorstart te maken van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie.

VVD en CDA waren woensdagavond al vrij vlot klaar met hun intern beraad. D66 lukte dat niet en zette het overleg donderdagmorgen voort. VVD en CDA waren vanaf het begin voorstander van onderhandelingen met de ChristenUnie. D66 wilde dat niet en streefde naar een zo progressief mogelijke coalitie, met PvdA en GroenLinks erbij.

De drie partijen komen om 12.30 uur opnieuw samen bij Remkes.