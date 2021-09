Marijnissen (SP): oude coalitie veroorzaakte juist de problemen

SP-leider Lilian Marijnissen is niet te spreken over het feit dat D66-leider Sigrid Kaag bereid is te praten met haar oude coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Zij wijst daarbij vooral op het toeslagenschandaal, waar ook datzelfde kabinet-Rutte III verantwoordelijk voor is. “Hoe kunnen de veroorzakers van die problemen de oplossing zijn?”, schrijft Marijnissen op Twitter.

“Het toeslagenschandaal heeft een fundamentele fout in onze samenleving pijnlijk zichtbaar gemaakt”, aldus de socialiste. “De overheid die mensen ziet als potentiĆ«le fraudeurs. De rechtsstaat is er niet voor hen.” Dat de compensatie van gedupeerden nog steeds te lang duurt, bewijst volgens Marijnissen: “Tot op de dag van vandaag lukt het ze niet”.