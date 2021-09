Piets weerbericht: herfstdag

Waarschuwing verkeer en watersport: Kustgebieden en IJsselmeergebied windstoten in kracht 7 of 8. In het Waddengebied windstoten in kracht 9.

Vanmorgen eerst nog regelmatig de zon erbij. In het noorden en oosten nog een paar buien of buitjes. Later in het westen al regen en lichte regen. Vanmiddag bijna overal regen of lichte regen. Het zuiden blijft meest of helemaal droog. In Zuid Limburg blijvend de zon erbij.

Vandaag 15 of 16 graden en een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Waddengebied hard. Vanavond en vannacht regen en lichte regen. Het zuiden en oosten droog.

Vrijdag eerst droog weer. Later in de ochtend in het westen regen. In het zuidoosten nog even de zon. In de middag overal regen of lichte regen en 16 of 17 graden. De wind uit zuid tot zuidwest is matig tot krachtig met windstoten in kracht 7. Waddengebied een harde wind met windstoten in kracht 8 of 9! In de avond buien. In de nacht over op droog weer.

Zaterdagochtend op veel plaatsen nog wel even de zon. Ook een paar buitjes. In de middag bewolkt en een paar buitjes. Overdag 16 of 17 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidoost. In de nacht buiig en veel regen. Zondag buien en regionaal de zon. Overdag 16 of 17 graden en een krachtige tot harde wind uit zuid tot zuidwest.