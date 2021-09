PvdA wil niets bijdragen aan kabinet van VVD, D66, CDA en CU

PvdA-leider Lilianne Ploumen ziet “geen enkele rol” weggelegd voor haar partij om de voortzetting van de vorige coalitie te laten slagen. “Wij gaan de oppositie in”, laat ze op Twitter weten.

Volgens haar trekt informateur Johan Remkes conclusies “die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn”. Remkes zei dat er een “open uitnodiging” lag bij de andere partijen om op verschillende manieren een nieuw kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU te steunen. Dat kan bijvoorbeeld met afspraken over de bestuurscultuur, de begrotingen of andere onderdelen van het regeerprogramma. GroenLinks en de PvdA krijgen zelfs de gelegenheid om later bewindslieden te leveren aan het kabinet, zonder zelf in een coalitie te gaan.

Maar daartoe is de PvdA niet bereid, schrijft Ploumen. Haar partij gaat op geen enkele manier steun verlenen aan dit beoogde kabinet, dat een voortzetting is van de huidige regeringscoalitie. “Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van de bewindspersonen.” In zijn eindverslag schrijft Remkes al dat GroenLinks en de PvdA geen gebruik wilden maken van de mogelijkheid, maar dat de uitnodiging desondanks staat.

GroenLinks-leider Jesse Klaver twittert eveneens dat zijn partij “geen ministers gaat leveren aan een rechts kabinet. Laat ik nogmaals helder zijn: ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes.” Vorige week zei Klaver tijdens de algemene politieke beschouwingen over de Prinsjesdagplannen dat er wat hem betreft een coalitie komt van VVD, D66, CDA aangevuld met GroenLinks, PvdA én ChristenUnie. Deze optie sneuvelde woensdag definitief tijdens een breed overleg van negen partijen bij informateur Johan Remkes.

PvdA en GroenLinks wilden graag meedoen aan de onderhandelingen, maar alleen samen. D66 stuurde daar steeds op aan, maar VVD en CDA hielden deze optie tegen. Zij wilden liever met de oude coalitiepartij ChristenUnie een nieuwe coalitie vormen.