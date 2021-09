Het restaurant Waku Waku in Utrecht blijft voorlopig gesloten. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht donderdag bepaald. De gemeente sloot het etablissement dinsdag omdat de eigenaren hun gasten niet willen controleren op een coronatoegangsbewijs. Dat is sinds zaterdag verplicht.

Waku Waku wil gasten niet controleren omdat daarmee gediscrimineerd zou worden en heeft aangegeven ook niet van plan te zijn dat te doen. Volgens de rechter heeft de burgemeester gerechtvaardigd ingegrepen.