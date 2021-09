Remkes: CU bereid om medisch-ethische kwesties aan Kamer te laten

De ChristenUnie zal geen blokkades opwerpen bij initiatieven vanuit de Tweede Kamer op het gebied van medische ethiek. Dat zei informateur Johan Remkes tijdens zijn persconferentie waar bekend werd dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan onderhandelen over een doorstart van het huidige kabinet.

Remkes noemt het “een vorm van oude politieke cultuur” om vooraf bij coalitiebesprekingen al afspraken te maken om tegen initiatieven vanuit het parlement te stemmen. Hij doelde daarmee op het wetsvoorstel over voltooid leven van inmiddels voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra, waar de ChristenUnie op tegen is.

De ChristenUnie heeft eerder aangegeven nooit mee te willen werken aan een kabinet dat voltooid leven invoert. Dat is een rode lijn. Het D66-voorstel moet gezonde mensen die klaar zijn met hun leven, het recht geven op stervenshulp. De ChristenUnie wil juist meer zorg voor deze groep mensen.

D66-leider Sigrid Kaag vindt ook dat medisch-ethische kwesties niet in een regeerakkoord moeten staan. Zij vindt dat het aan individuele Kamerleden moet worden overgelaten. Ze verwacht trouwens niet dat het voorstel voor voltooid leven het in de Kamer gaat halen als het in stemming wordt gebracht, zei ze afgelopen zondag nog.

Ook bij het CDA liggen medisch-ethische kwesties gevoelig. Op een congres riepen CDA-leden begin deze maand de fractie in de Tweede Kamer op niet mee te werken aan het voorstel over voltooid leven. CDA-leider Wopke Hoekstra ziet geen probleem. Hij vindt dat Kamerleden bij dit soort kwesties vrij moeten zijn om hun stem te bepalen.

Tijdens de formatie in 2017, toen D66 en ChristenUnie voor het eerst samen in een kabinet stapten, maakten de vier partijen afspraken waarbij medisch-ethische zaken eigenlijk voor vier jaar in de koelkast werden gezet. Kaag zei in juni in de Kamer nog er weinig voor te voelen om het thema nog eens een hele regeerperiode “te parkeren”.