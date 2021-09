Roy krijgt taakstraf en maand voorwaardelijk voor bedreigen Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy is donderdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. Roy stond terecht voor bedreiging van demissionair premier Mark Rutte via sociale media. Roy was niet bij de zitting aanwezig en is bij verstek veroordeeld.

De politierechter woog mee dat het een bedreiging tegen een politicus was en dat de tweet verstuurd was tijdens de coronapandemie, waarin veel onvrede heerst. Roy deed daarnaast geen afstand van de tweet.

Kort na het versturen van de tweet plaatste de oud-voetballer een bericht op Instagram over het vaccinatiebeleid, waarin hij politicus Hugo de Jonge afbeeldde als nazi uit de Tweede Wereldoorlog. Daar stond Roy niet voor terecht. “Hopelijk zijn die vier weken de prikkel om zich daarvan te onthouden”, zei de rechter hierover.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien weken geĆ«ist, waarvan vier weken voorwaardelijk. Dat vond de rechter “een stap te ver”.

De oud-Ajacied (51) plaatste op 3 april, vroeg in de ochtend, een tekst bij een andermans tweet over Rutte. In een bericht op Twitter schreef een andere gebruiker: “We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte”, met daarbij een link naar een petitie voor het aftreden van Rutte.

Roy reageerde daarop met de tekst: “Headshot krijgt-ie straks.” Rutte is op 6 april in kennis gesteld van het bericht, vertelde de rechter. Rutte voelde zich ernstig bedreigd en deed aangifte.

Het Twitteraccount van Roy is woensdag uit de lucht gehaald. Hiermee is het gevaar voor herhaling niet weggenomen, stelde de rechter, omdat er andere mogelijkheden zijn om via sociale media berichten te sturen.