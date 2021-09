Steeds minder coronapatiënten op ic’s in ziekenhuizen

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen is het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal weer iets verder gedaald. Er liggen nu nog 140 mensen met Covid-19, het laagste aantal in meer dan twee maanden. Vergeleken met woensdag gaat het om een afname van 3 patiënten, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal mensen op de ic’s is hiermee voor de negende dag op rij afgenomen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten juist toe met 3 afgelopen etmaal. Daar liggen nu 316 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het totaal aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen komt hiermee uit op 456, gelijk aan woensdag.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 8 nieuwe patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 35 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS voorspelde eerder dat het aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen de komende tijd zou dalen.