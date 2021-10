Blok, Kamp en Knapen willen niet terug in nieuw kabinet

De ministers Stef Blok (Economische Zaken – VVD), Henk Kamp (Defensie – VVD) en Ben Knapen (Buitenlandse Zaken – CDA) willen niet terugkeren in een nieuw kabinet. “Het is echt even, omdat de nood aan de man was”, zei Knapen (70) vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Hij volgde Sigrid Kaag vorige maand op. Zij stapte op nadat de Tweede Kamer het evacuatiebeleid in Afghanistan had afgekeurd. Knapen was eerder staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Donderdag werd bekend dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan onderhandel;en over een doorstart van het huidige demissionaire kabinet.

Ook minister van Defensie Henk Kamp (69) is niet beschikbaar. Hij volgde in september CDA-minister Ank Bijleveld op nadat de VVD een beroep op hem had gedaan. Ook Bijleveld had van de Kamer een motie van afkeuring aan de broek gekregen wegens Afghanistan. Kamp is sinds 2002 op verschillende departementen en in verschillende kabinetten minister geweest.

“Ik wil niet terugkeren in een nieuw kabinet. Ik heb negen jaar minister mogen zijn en het is een bijzondere eer, maar het is ook mooi als het eens tijd voor wat anders is”, zegt Blok (56). Hij wilde eigenlijk al in 2017 stoppen na het tweede kabinet-Rutte, maar werd in het voorjaar 2018 gevraagd om terug te keren als minister van Buitenlandse Zaken. Hij moest Halbe Zijlstra opvolgen omdat die had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken – VVD), minister Sander Dekker (Rechtsbescherming – VVD) en ministers Carola Schouten (Landbouw – ChristenUnie), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs – D66) en Arie Slob (Onderwijs- ChristenUnie) willen nog niet vooruitlopen op een eventuele post in een nieuw kabinet. Wel benadrukken veel bewindspersonen dat er echt een “nieuw kabinet, met nieuwe mensen” komt. Van een doorstart is geen sprake, menen zij.

“Ik zeg nooit nee, maar realiseert u zich wel dat ik over twee maanden 75 word”, zegt Ankie Broekers-Knol, de VVD-staatssecretaris van Justitie lachend.