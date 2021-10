De belangrijkste valkuilen van de zzp’er

Het aantal zzp’ers blijft maar stijgen. In juni kwamen er 9 procent meer starters bij dan een jaar eerder. Daarmee komt het aantal Nederlandse bedrijven per 1 juli 2021 uit op 2.143.819, aldus de Kamer van Koophandel. Dat zijn nogal wat ervaringsdeskundigen. Wat zijn hun grootste valkuilen?

Niet al die bedrijven zijn uiteraard zzp’ers, maar een aanzienlijk aantal wel. Volgens cijfers van het CBS hadden we in 2020 in Nederland al 1,1 miljoen ZZP’ers. Dat is 13 procent van de beroepsbevolking.

Financiën niet op orde

Niet al die ondernemers zijn even ondernemend van aard. Sommigen kiezen voor een zelfstandig bestaan omdat het aan een goed alternatief ontbreekt. Anderen moeten er even ingroeien. En weer een andere groep is er duidelijk voor in de wieg gelegd en pakt het meteen fantastisch aan. Het grote verschil: organisatie en planning op het gebied van financiën.

Wel of geen zakelijke bankrekening

Dat lijkt een open deur, maar lang niet elke zzp’er opent bijvoorbeeld een zakelijke bankrekening. En als privé en zakelijk door elkaar heen lopen wordt het heel ingewikkeld overzicht te houden. De BTW die nog afgedragen moet worden ziet eruit als een besteedbaar saldo, maar is dat niet – zo blijkt wel als de belastingdienst na de kwartaalaangifte op de stoep staat.

Het uitzoekwerk

Er zijn bovendien nogal wat verschillen tussen de voorwaarden van zakelijke bankrekeningen. Veel mensen zijn gewoontedieren – je blijft bij de bank waar je al zat. Maar de zakelijke tak van je eigen bank is niet per definitie de beste keuze voor jou en kan onnodig veel extra geld kosten.

Op een vergelijkingssite die niet aan één specifieke bank verbonden is, zoals Bank.nl, kan je de voorwaarden van de verschillende aanbieders vergelijken voordat je een bankrekening opent. Voor het vinden van de goedkoopste zakelijke rekening heeft Bank.nl een aparte pagina, waar naast de verschillende opties ook nog te lezen is waar je zoal op moet letten.

Administratieve rompslomp

En zo rollen we meteen in een ander belangrijk pijnpunt: de administratie. De meeste ondernemers starten niet met het idee dat ze administratieve werkzaamheden zo leuk vinden. Die willen gewoon de hele dag bezig zijn met koekjes verkopen, leuke stukjes schrijven of een mooie tafel in elkaar zetten. Maar administratieve rompslomp is helaas wel een belangrijk onderdeel. Als die kwartaalaangifte moet worden gedaan moet je wel je aftrekposten op een rijtje te hebben. Het kan je heel veel geld kosten als je dat niet doet. Zeker als starter kan dat het verschil zijn tussen een levensvatbaar en een niet-levensvatbaar bedrijf.

Een onrealistisch tarief

En dan zijn er nog de tarieven. Een financiële planning betekent dat je ook inzicht hebt in je onkosten. 15 euro bruto per uur voor een baas is niet hetzelfde als 15 euro per uur als ondernemer. Er is geen baas die vakantiegeld voor je opzij zet, premies afdraagt in het geval dat je ziek wordt of een pensioenpotje voor je opbouwt. Er is ook geen baas die je laptop vervangt – om maar wat te noemen. Dat moet je dus zelf kunnen opvangen. En dat moet in je tarief zitten.

Om die reden is er ook al eindeloos lang discussie over de minimumtarieven van zzp‘ers. Dat is een lastige discussie, want vaste tarieven grijpen volgens sommige zelfstandigen direct in op hun vrijheid om zelf te bepalen hoeveel hun tijd waard is onder specifieke omstandigheden. Dat neemt niet weg dat een structureel tarief van 15 of 16 euro per uur – het tarief dat bijvoorbeeld nog altijd vaak gehanteerd wordt door zelfstandigen die voor de publieke omroep werken – echt te weinig is om boven het minimuminkomen uit te komen.

Ontspannen meedenken

Een mooi tarief, leuke opdrachten en je administratie op orde? Dan ben je echt al een heel eind. Dan hoef je alleen nog maar te zorgen dat je je tijd goed indeelt en duidelijke afspraken maakt. Van stress en chaos wordt iedereen minder goed in zijn werk. Van een relaxte freelancer die meedenkt en goed werk levert, wordt iedereen blij. En dat zie je aan die zakelijke bankrekening.