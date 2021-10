De Jonge is goed te spreken over eerste week met coronapas

“Onder de streep is het hartstikke goed gegaan”, is de conclusie van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat werd zaterdag een week geleden ingevoerd in horeca en evenementen. De stap was volgens het kabinet nodig om de 1,5 meter los te laten.

Volgens De Jonge vindt het gros van de mensen de pas geen probleem en “ook voor ondernemers blijkt het prima te werken”, aldus de coronaminister. Het is voor het bedrijfsleven “even wennen” en “misschien niet hun lievelingsmaatregel”, maar het werkt volgens hem wel.

Volgens het kabinet gaat het om een tijdelijke maatregel. Bij een volgende stap zou het coronatoegangsbewijs volgens De Jonge bijvoorbeeld “op minder plekken kunnen gelden” of alleen op plekken waar “heel grote groepen” bij elkaar komen. “Dat is best denkbaar, maar nu nog niet.”