Eisen Unmute Us afgewezen, overheid mag aantal bezoekers beperken

De evenementenbranche heeft het kort geding tegen de overheid over de nieuwste coronamaatregelen verloren. Het kabinet mocht besluiten om bij evenementen binnen maar 75 procent van het mogelijke aantal bezoekers toe te laten, en om de feesten om middernacht af te laten lopen. De keuzes zijn “navolgbaar” en “niet onbegrijpelijk”, oordeelt de rechtbank in Den Haag.

De zaak was aangespannen door onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO. De rechtszaak werd ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers.

De branche zegt dat evenementen en concerten door capaciteitsbeperking niet rendabel zijn en daarom niet door kunnen gaan. Bij sommige evenementen kan dat een gevolg zijn van de maatregelen, maar dat wil volgens de rechters niet zeggen “dat dit de bedoeling is van de beperking”. De regel is namelijk bedoeld om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

De evenementensector vindt ook dat bij een goed deurbeleid een verplichte sluitingstijd om middernacht niet zal bijdragen aan het bestrijden van corona. Ze wezen de rechter er bovendien op dat het organiseren van concerten een lange voorbereidingstijd vergt en het boeken van artiesten moeilijker wordt als het onzeker is of de concerten wel doorgaan.

Voor buitenevenementen gelden soepelere regels. Die mogen doorgaan zonder een maximaal aantal bezoekers, net als evenementen binnen met vaste plaatsen, zoals cabaretvoorstellingen. De klagers vonden dat zij in gelijke gevallen anders behandeld werden dan andere sectoren, maar de rechtbank ging daar niet in mee: “Dit zijn én geen gelijke gevallen én gedaagde heeft ook een rechtvaardiging voor het onderscheid aangevoerd.”

Unmute Us is teleurgesteld in de uitkomst en denkt na over vervolgstappen. “We hoopten op iets anders, maar wij zullen blijven strijden voor het behoud van onze sector”, zegt initiatiefnemer Jasper Goossen. Hij noemt het “frustrerend dat de rechter onze onderzoeksresultaten blijkbaar niet kan laten opwegen tegen willekeurige adviezen en besluiten van het OMT en het kabinet”. Festivalorganisator ID&T meldt: “De allerlaatste stap zou zijn dat de 1,5 meter er af zou gaan. Nu zijn wij de allerlaatste stap. Wat moet er nog gebeuren voordat onze sector weer volledig open mag net zoals de rest van de maatschappij?”