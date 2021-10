NFF reikt vrijdag eerste genderneutrale Gouden Kalveren uit

Met de uitreiking van de Gouden Kalveren komt vrijdagavond een einde aan de 41e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Nieuw dit jaar is dat de belangrijkste Nederlandse filmprijzen volledig genderneutraal zijn. Er wordt geen onderscheid meer werd gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen.

Tijdens het gala in de Stadsschouwburg wordt nog maar één Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol en één Gouden Kalf voor Beste Bijrol uitgereikt. Voor deze categorieën zijn vijf acteerprestaties genomineerd. Ook in de categorie Dramaserie wordt nog maar een beeldje overhandigd voor Beste Hoofdrol en een voor Beste Bijrol. Toegevoegd aan het lijstje met prijzen is het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol in een Korte Film.

De Veroordeling, de film over de geruchtmakende Deventer moordzaak, is dit jaar met elf nominaties favoriet. De thriller van regisseur Sander Burger maakt kans in negen categorieën, waaronder Beste Film, Scenario en Regie en Camerawerk. Hoofdrolspeler Fedja van Huêt is genomineerd in de vernieuwde categorie Beste Acteerpresentatie. Hij neemt het op tegen Martijn Lakemeier (De Oost), Elise Schaap (Mijn vader is een vliegtuig), Elsie de Brauw (Drijfzand) en Romana Vrede (I Don’t Wanna Dance).

Het oorlogsepos De Slag om de Schelde is ook een grote kanshebber voor een Gouden Kalf. De film over de vergeten slag die eind 1944 in Zeeland plaatsvond, is acht keer genomineerd. De film van regisseur Matthijs van Heijningen en producent Alain de Levita dingt mee naar onder meer Beste Film, Regie, Scenario (Paula van der Oest), Camera en Sound Design.

Het Gouden Kalveren Gala ziet er dit jaar bijna weer uit als vanouds. Volgens de organisatie zit de zaal grotendeels vol en is er een rode loper. Wel moeten bezoekers aan de deur een coronatoegangsbewijs laten zien. Joke Bruijs en Gerard Cox zullen samen enkele prijzen uitdelen. De uitreiking is ook online te volgen.

Vorig jaar, toen de ceremonie vanwege de coronacrisis een stuk soberder was, was de familiefilm Kapsalon Romy de grote winnaar. De film wist vier van de vijf nominaties te verzilveren. Het beeldje voor Beste Film ging echter naar Buladó van regisseur Eché Janga. De Gouden Kalveren worden sinds de eerste editie van het Neder­lands Film Festival in 1981 jaarlijks uitgedeeld.