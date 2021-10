Nog 437 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. Momenteel verzorgen intensive cares en verpleegafdelingen nog 437 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 19 minder dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen vrijdag 132 Covid-19-patiënten, acht minder dan een dag eerder. Het is de tiende dag op rij dat het aantal patiënten op de ic-afdelingen afneemt. Er werden afgelopen etmaal zeven nieuwe mensen met Covid-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer mensen de afdeling mochten verlaten of overleden nam het totaalaantal opnames toch af.

Hetzelfde geldt voor de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 305 coronapatiënten, een daling van elf ten opzichte van donderdag. Er werden afgelopen etmaal 45 nieuwe mensen met Covid-19 op een verpleegafdeling opgenomen.