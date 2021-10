NPO viert 70 jaar televisie met bijzondere programmering

Het is zaterdag precies zeventig jaar geleden dat de eerste Nederlandse tv-uitzending te zien was. Met jubileumprogramma’s en memorabele momenten uit de tv-historie staat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) daarom vanaf vrijdag vier dagen lang in het teken van de tv-geschiedenis van Nederland.

De eerste tv-uitzending in ons land was te zien op 2 oktober 1951. Vanuit Studio Irene in Bussum verklaarde staatssecretaris Cals de Nederlandse televisie voor ‘geopend’ waarna er een avondvullend programma volgde bestaande uit twee korte documentaires en het spel De Toverspiegel. Dit alles in zwart-wit.

Dat er sinds die eerste uitzending veel veranderd is, laat de NPO in de komende dagen zien met een bijzondere programmering. Bijna alle omroepen hebben daarvoor verschillende programma’s gemaakt waarin wordt terug- en soms ook vooruitgeblikt. De NOS duikt bijvoorbeeld in de historie van de nieuws- en sportverslaggeving, de NTR kijkt met Dieuwertje Blok terug op hoe kunst en cultuur door de jaren heen in beeld werden gebracht en Twan Huys praat in een speciale uitzending van College Tour met de oprichter van Snapchat over de toekomst van televisie.

Elk denkbaar televisiegenre komt voorbij, zegt Frans Klein, directeur video bij de NPO. “Naast vele nieuw samengestelde jubileumprogramma‚Äôs, presenteren we een bijzondere selectie uit de schatkist van de publieke omroep en staan we ook stil bij de betekenis van televisie in deze tijd.” Programma’s uit die ‘schatkist’ staan voornamelijk ’s nachts geprogrammeerd. Dan zijn er bij NPO 1 afleveringen te zien van series als Unit 13 (1996), Mensen zoals jij en ik (1981) en Waaldrecht (1973) en op NPO 2 bijvoorbeeld hoogtepunten uit het TopPop-archief.

Naast het aanbod op de NPO-zenders, wordt ook in het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum stilgestaan bij de jubilerende televisie.