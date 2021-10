Piets weerbericht: let op windstoten

WAARSCHUWING VERKEER EN WATERSPORT: KUSTGEBIEDEN EN IJSSELMEERGEBIED WINDSTOTEN IN KRACHT 7 OF 8. TIJDENS BUIEN SOMS MATIG ZICHT DOOR REGEN, eerst droog weer en veel bewolking.

In met name het zuiden en oosten nog de zon erbij. Later vanmorgen en vanmiddag vanuit het westen regen of lichte regen. Het regent soms stevig. Vanavond buien. In de nacht over naar droog weer. Zaterdagochtend eerst nog wel even de zon. Later bewolking en al eens wat regen. In de middag bewolkt met regen en lichte regen. In de avond regen en in de nacht fikse buien en een hoge minimumtemperatuur van 14 of 15 graden!

Zondag veel bewolking met regen en lichte regen. Maandag een buitje maar wel meest droog weer. Dinsdag en woensdag buien en zon.