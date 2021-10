Piets weerbericht: oktober en herfst

De afgelopen maand september was in ons land gemiddeld bijna 1 tot 1,5 graden te warm en het was een maand met te weinig aan regen. Het aantal zonuren verschilt ontzettend. In de meeste regio’s werd (iets) te weinig aan zonuren geregistreerd. Het zuiden van ons land had een ruim overschot aan zonuren.

En nu oktober. Ik ga ervan uit dat oktober een echte herfstmaand wordt met kans op stormweer en veel regen. Aan de andere kant heeft deze oktobermaand ook geen moeite om met behulp van hogedruk voor mooi en rustig weer te zorgen. Hier hoort de kans op grondvorst bij of misschien wel de eerste echte vorst. Dit weekend en de eerste dagen van de komende week staan nog in het teken van de herfst.

Piet Paulusma